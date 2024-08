Spreekkoor na Almere - PSV lijkt uit te komen: fans PSV krijgen 'zeer waarschijnlijk' hun zin

Het is 'zeer waarschijnlijk dat bij PSV blijft, zo schrijft Voetbal International zondagmiddag. De verdediger zou graag de overstap maken naar Brighton & Hove Albion, maar de biedingen vanuit Engeland zijn voorlopig te laag voor PSV.

Hoewel het Eindhovens Dagblad maandag schreef dat er ‘geen weg terug lijkt’ voor Boscagli bij PSV, stond de Fransman zaterdagavond ‘gewoon’ in de basis tegen Almere City (1-7 overwinning). “Waarschijnlijk toch met wat pest in zijn lijf”, schrijft Voetbal International evenwel.

Boscagli had inmiddels graag gespeeld voor Brighton, dat zaterdag een 2-1 overwinning boekte op Manchester United, maar was dus in Almere. Na afloop van de monsterzege van PSV werd hij toegezongen door de meegereisde PSV-aanhang. “Ollie, blijf in Eindhoven”, zongen de fans.

Dat ze hun zin krijgen, is inmiddels ‘zeer waarschijnlijk’. De houding van PSV-directeurs Marcel Brands en Earnest Stewart zal niet veranderen indien Brighton niet met meer geld over de brug komt.

Het tweede bod van Brighton, dat acht tot tien miljoen euro zou bedragen, werd door de Eindhovenaren als te laag beoordeeld. PSV zou inzetten op een bedrag van minstens twintig miljoen euro. Als Brighton niet overstag gaat, zal PSV proberen het contract van Boscagli na de transferperiode te verlengen en op te waarderen.

