PSV wankelt even, maar loopt uiteindelijk uit naar monsterscore in Almere

PSV heeft ook de derde Eredivisiewedstrijd van het nieuwe seizoen in winst omgezet. Te midden van aanhoudende transfergeruchten werd de ploeg van Peter Bosz in Flevoland na rust even aan het wankelen gebracht door Almere City, maar sleepten de Eindhovenaren uiteindelijk toch een ruime zege uit het vuur: 1-7.

Een gehavend PSV had geen kind aan een eveneens gehavend Almere City in het Yanmar Stadion. Al na een kwartier was het verschil gemaakt via doelpunten van Guus Til en Luuk de Jong. Het was de eerste van dit seizoen voor de spits én aanvoerder van PSV. Til had overigens zijns basisplek al na 3 minuten moeten verzilveren, maar op dat moment stond Almere-doelman Nordin Bakker nog in de weg. Zonder Johan Bakayoko en Jerdy Schouten, die de ziekenboeg van de Eindhovenaren verder vulden, had PSV geen enkele moeite met Almere City. Hedwiges Maduro moest lijdzaam toezien hoe zijn jongens alle hoeken van het veld te zien kregen. Kansen creëren was al een ambitieus plan voor Almere, zonder aanvallers Guillaume Baptiste en Thomas Robinet was het schier onmogelijk om überhaupt PSV-doelman Walter Benítez te zien te krijgen. Samen met Olivier Boscagli mocht de Argentijn wel starten van PSV-trainer Peter Bosz, die waarschijnlijk beide steunpilaren vandaag hun laatste wedstrijd voor PSV zag spelen.

Zuur was het voor Benítez dat hij ook in het 3e duel de nul niet wist te houden. Een klein kwartier na rust was het Almere-spits Kornelius Hansen die de spanning in het duel terugbracht. Het was tevens de eerste competitietreffer voor Almere. Kort daarvoor had de Jong namens PSV nog de lat geraakt. Het kansen missen leek PSV op te breken met die aansluitingstreffer en nadat Til ook meedeed aan dat feestje was het invaller Couhaib Driouech die koud in het veld wel de trekker doeltreffend overhaalde. De 1-3 bracht het comfort bij PSV terug. Heer en meesterlijk liep PSV in het vervolg van het duel uit naar 1-7. Malik Tillman, invaller aan Almere-zijde Théo Barbet (eigen doelpunt), Hirving Lozano en invaller Ricardo Pepi zetten de eindstand kinderlijk eenvoudig op het scorebord. Met inmiddels het volle pond uit drie duels en een doelsaldo van 15 doelpunten voor en 3 tegen maakt PSV zich op voor een enerverende week met transfers in en uit en de loting voor de Champions League. Het besluit de week in eigen huis met een competitietreffen tegen andermaal een eenvoudige tegenstander op papier: Go Ahead Eagles.

Het arme Almere, wat een beetje hoop kan putten uit de eerste competitietreffer, mag volgende week wederom thuis aantreden. Met FC Groningen komt de promovendus op bezoek die inmiddels wel al twee zeges heeft geboekt. Aan Almere om de thuissupporters volgende week wel iets te geven om voor te juichen.

