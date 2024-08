‘Inter en Dumfries naderen akkoord over contractverlenging: fraai miljoenensalaris lonkt’

Na maanden onderhandelen naderen Internazionale en eindelijk een akkoord over de contractverlenging van de Oranje-rechtsback, weet Calciomercato te melden. Volgens het Italiaanse medium is het ‘slechts een kwestie van tijd’ alvorens Dumfries zijn krabbel zet onder contract tot medio 2028 bij de Italiaanse kampioen.

In eerste instantie leken beide partijen elkaar niet te naderen, aangezien de eisen van Dumfries en dat wat Inter kon bieden ver uit elkaar lagen. De vleugelverdediger beschikte bij de Nerazzuri over een aflopend contract, waardoor zelfs een vertrek uit Milaan deze zomer tot de mogelijkheden behoorde. Inter was er namelijk alles aan gelegen om een transfervrij vertrek van Dumfries te voorkomen. Er zou interesse zijn vanuit de Premier League, waaronder Chelsea en Manchester United, maar concreet werd die interesse nooit.

Inter en Dumfries hebben elkaar inmiddels gevonden in contract tot medio 2028, weet Calciomercato. Naar verluidt neemt Oranje-international genoegen met een jaarsalaris van zo’n vier miljoen euro per jaar. Dit is lager dan dat Dumfries in eerste instantie geëist zou hebben. De verdediger zette in op een netto jaarsalaris van vijf miljoen euro, maar heeft dus besloten om water bij de wijn te doen.

Dumfries voegde zich gisteren bij het trainingskamp van Inter in het Italiaanse Appiano Gentile. De 28-jarige Nederlander zal, mede door de blessure van Tajon Buchanan en de bijna 35-jarige Matteo Darmian, hopen weer een vaste basisplaats te krijgen onder trainer Simone Inzaghi.

