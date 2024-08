Van Gelder ziet fragment uit Johan Cruijff Schaal: ‘Hij had eruit gestuurd moeten worden!’

Jack van Gelder is van mening dat Feyenoord zondagavond, in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, met tien man verder had gemoeten. Aanleiding daarvoor is de overtreding van op Guus Til, waar uiteindelijk een penalty uitkwam. De Feyenoord-goalie ontsnapte aan een tweede gele kaart.

De eerste doelman van de Rotterdammers kreeg al na negen minuten zijn eerste gele kaart toen hij bestraft werd door een nieuwe regel van de KNVB. In de tachtigste minuut nam Wellenreuther veel risico door Til te vloeren in de zestien. Het was met name opvallend dat Walter Benítez voor een soortgelijke situatie wel bestraft werd met een gele prent.

Van Gelder genoot van de Johan Cruijff Schaal. “Een wedstrijd kan heel leuk zijn als er veel fout gaat. Het is een geweldige aftrap van het seizoen. Enorme propaganda van het nieuwe seizoen. Over een paar weken wordt er weer puur op resultaat gespeeld. Door de fouten werd het gewoon leuk”, begint de analist bij De Oranjezomer.

De gestopte penalty van Wellenreuther verscheen vervolgens in beeld. “Hij had eruit gestuurd moeten worden, trouwens. Hij had er eigenlijk uit gemoeten. Maar voor de wedstrijd was het prachtig dat hij erin bleef. Voor Feyenoord was dat natuurlijk ook een opsteker”, sluit de 75-jarige oud-commentator af.

