René van der Gijp en Johan Derksen adviseren Ajax in de slotfase van de transferperiode om nog afscheid te nemen van . De vleugelaanvaller is grootverdiener in Amsterdam en kan de Amsterdammers gezien zijn restwaarde nog een behoorlijke transfersom opleveren.

Als Van der Gijp door presentator Wilfred Genee in het programma Vandaag Inside gevraagd wordt wat hij als beleidsbepaler zou doen met Bergwijn, reageert de voetbalanalist stellig: "Laten gaan! Weg doen, laat lopen. Hij verdient veel te veel geld ook", zegt Van der Gijp, waarna Genee aangeeft dat de vleugelaanvaller van Ajax op jaarbasis zo'n vijf miljoen euro zou verdienen. De aanvaller is naast Jordan Henderson een van de grootverdieners.

"Bezopen", reageert Derksen op de beslissing van Ajax in het verleden om Bergwijn een salaris van zo'n vijf miljoen euro te geven. "Dat hebben ze hem zelf aangeboden. Hij zat natuurlijk bij Tottenham Hotspur, dan zit je in die loonschaal", weet Derksen, die denkt dat er voor Bergwijn maar weinig clubs in de markt komen: "Er is maar een optie: Turkije, Griekenland of de zandbak. Een serieus land neemt hem niet meer."

Er is voor Ajax weinig tijd om de vleugelaanvaller nog te verkopen. Eerder werd het Amerikaanse Atlanta United gelinkt aan de Oranje-international, maar het bod uit de Verenigde Staten was niet goed genoeg. Daarnaast werd Bergwijn in verband gebracht met Leicester City, maar die interesse lijkt niet concreet te zijn geworden.

