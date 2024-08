Jordan Teze stipt minpunt van AS Monaco aan: ‘Dat kan daar wel beter’

is dolgelukkig met zijn aanstaande transfer naar AS Monaco, zo laat hij blijken in een interview met ESPN na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo. De rechtsback is blij met zijn overstap, maar is nog niet bepaald gecharmeerd van het stadion van Monaco.

“Ben je daar al geweest? Want het schijnt dat je daar prima kan wonen”, vraagt Leo Oldenburger Teze op de man af. “Ik ben er twee keer geweest. Twee keer voor een wedstrijd met PSV”, antwoordt de verdediger. “Heb je toen wel rondgekeken? De omgeving van het stadion is trouwens mooier dan het stadion zelf”, oordeelt de verslaggever vervolgens.

Teze geeft toe: “Het stadion kan beter, maar er zijn gewoon mooie wedstrijden die daar worden gespeeld. Maar ik heb het land nog niet verkend moet ik eerlijk zeggen.” De PSV’er is erg blij met de transfer. “Ik had een lijstje met clubs waar ik graag naar toe wilde. Monaco stond eigenlijk op nummer één, dus godzijdank zijn hun ook gekomen voor me”, legt hij uit.

Teze wordt dus nog niet bepaald warm van het stadion van AS Monaco. De club speelt zijn wedstrijden in het Stade Louis II. De capaciteit van het stadion is 18.500 toeschouwers.

