'Kenneth Taylor zorgt voor scheurtje in relatie met Jade Anna'

Ajax-middenvelder en Jade Anna van Vliet zijn al bijna een jaar samen, maar de relatie lijkt een scheur te vertonen. Volgens het Instagram-kanaal Juicechannel__ heeft Taylor onlangs geflirt met andere dames in een restaurant, tegen het advies van een goede vriend in.

“Toen Jade Anna voor een samenwerking in het buitenland zat, ging Kenneth Taylor met een vriend eten bij La Parole in Amsterdam”, schrijft het kanaal vrijdag. “Daar zaten ze langs een tafel met meiden. Vervolgens zaten Kenneth en zijn vriend de hele tijd oogcontact te zoeken met deze meiden. Ook liet Kenneth expres zijn bestek vallen om vervolgens zijn hand op de schouder van een van de meiden te leggen.”

“Toen de meiden hun rekening kregen zei Kenneth tegen een van de meiden: ‘Schrijf je nummer maar op de bon en geef die aan mij.’ Zijn vriend vertelde hem toen nog dat hij dit niet moest doen. Een van de meiden heeft toen haar nummer op de bon geschreven en deze aan hem gegeven...”, zo klinkt het.

Wie is Jade Anna?

Jade Anna is een influencer. Alleen op het platform Instagram heeft ze al meer dan één miljoen volgers weten te verzamelen. De vriendin van Taylor is met haar foto’s een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Niet alleen plaatst Jade Anna foto’s maar ze heeft ook een YouTube-kanaal waar ze vlogs voor maakt. De bekendheid op Instagram komt grotendeels door de video’s op haar kanaal.

Relatie Jade Anna en Kenneth Taylor

Het duurde even voordat de relatie tussen Taylor en Jade Anna bekend werd, maar met een Instagram-bericht op kerstavond liet de influencer een foto zien met de Ajax-middenvelder bij de kerstboom. “Tijd om te vieren met je geliefdes”, schreef Jade Anna onder de foto waarop de twee erg verliefd naar elkaar kijken.

In februari van 2024 werd er een gerucht de wereld in geslingerd dat Taylor en Jade Anna het hadden uitgemaakt, waar de influencer zelf op reageerde. “Mensen om me heen vragen me: 'Gaat het wel goed met je? Ik wilde het toch even checken...' Of over mijn relatie die uit zou zijn. Ik sta er echt van te kijken. Ik dacht: laat ik dit keer mijn relatie een beetje privé houden, want ik merk dat het openbare liefdesleven toch niet helemaal voor mij is. Dus hier even een update van mij naar alle vrienden en familie: het gaat goed met me”, vertelde ze op TikTok.

