Kieft voorziet probleem bij Ajax: 'Reken maar dat zoiets voor veel onrust zal zorgen'

Wim Kieft begrijpt niet waarom zijn oude club Ajax zich deze week heeft versterkt met . Of de 32-jarige Oranje-international nou voor de basis of de bank gehaald is, in beide scenario's ziet de oud-spits een probleem voor de Amsterdammers.

In zijn column in De Telegraaf gaat Kieft in op de situatie die door de komst van Weghorst in Amsterdam is ontstaan. Trainer Francesco Farioli heeft door het afronden van de transfer nu ineens de beschikking over vier spitsen: Brian Brobbey, Chuba Akpom, Julian Rijkhoff én Weghorst. Kieft vindt dat technisch directeur Alex Kroes de selectie dan ook beter op een andere positie van een impuls had kunnen voorzien: "Hadden ze niet beter kunnen investeren in betere spelers op andere posities in plaats van twee gelijkwaardige spitsen voor één plaats?", vraagt hij zich af. "Kwalitatief houdt het nog steeds niet over met de huidige selectiespelers."

"Maar gaan ze Brobbey, iemand die je goed in de etalage kan zetten, bij Oranje zit en het best goed doet bij Ajax op de bank zetten? Dat zou kapitaalvernietiging zijn", oordeelt Kieft, alvorens hij verwijst naar de forse transfersom die Feyenoord voor Lutsharel Geertruida mag gaan bijschrijven. Eigen jeugd opstellen lóónt, wil de oud-spits er maar mee zeggen.

Een andere optie zou zijn om Weghorst als supersub, pinchhitter of hoe je het ook maar wil noemen te gebruiken. Kieft denkt echter niet dat de geboren Tukker dat over zijn kant zou laten gaan: "Reken maar dat zoiets voor veel onrust zal zorgen", schrijft hij. Kortom: waarom Ajax per se Weghorst aan wilde trekken is Kieft een raadsel. "Het is niet uit te leggen waar ze mee bezig zijn bij Ajax", luidt dan ook het duidelijke oordeel van Kieft.

