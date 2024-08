Klopp heeft lovende woorden voor Nederlandse club: 'Al heel jong hield ik van ze'

Jurgen Klopp heeft een speciaal plekje in zijn hart voor Ajax, blijkt uit een interview van de trainer bij ESPN. In gesprek met Milan van Dongen heeft hij het onder andere over , met wie hij samenwerkte bij Liverpool.

Henderson kwam afgelopen winter over van Al-Ettifaq, na eerder vele jaren bij The Reds onder Klopp te hebben gespeeld. De Engelsman is nu aanvoerder bij Ajax. "Nee, dat was geen verrassing voor me", reageert Klopp. "Hendo is een van de belangrijkste spelers die ik ooit gecoacht heb. Fantastische jongen, indrukwekkend hoe hij leiding geeft, echt een goede speler. Ik hoop dat hij het goed doet bij Ajax."

Ook weet de Duitse trainer hoe de pers in Nederland met voetballers en coaches omgaat. "Ik denk niet dat de Eredivisie heel makkelijk is. Als je bij Ajax bent en je niet wint, verbergen jullie (de Nederlandse pers, red.) je meningen niet, op zijn zachts gezegd. En het is slechts voetbal, dat moeten we niet vergeten. Ik heb met Nederlanders samengewerkt, ik weet hoe jullie in elkaar steken."

Verder laat Klopp nog weten dat hij al van jongs af aan naar Ajax opkeek. "Ik wens Ajax het beste. Ik heb altijd van die club gehouden, als kind al. Oké, misschien niet als kind, maar als tiener wel. Ajax was toen groot, groot, groot. Dat was geweldig. Mooie kleuren ook, rood en wit."

