KNVB maakt scheidsrechter voor Klassieker tussen Feyenoord en Ajax bekend

Danny Makkelie gaat zondagmiddag de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in goede banen proberen te leiden. De 41-jarige arbiter is door de KNVB aangesteld om De Klassieker in De Kuip, die momenteel nog op losse schroeven staat, te fluiten.

De kraker tussen Feyenoord en Ajax is vaker gefloten door Makkelie. Het wordt voor de arbiter de achtste Klassieker. Vorig seizoen, toen Feyenoord de Amsterdamse club maar liefst met 6-0 (!) vernederde, was Makkelie ook de leidsman. Makkelie krijgt zondag in Rotterdam-Zuid ondersteuning langs de zijlijn van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Sander van der Eijk is de vierde official.

Vanuit Zeist zal Rob Dieperink meekijken als VAR. Momenteel is het echter nog zeer onzeker of De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax wel doorgaat, aangezien wegens een actie van de politie geen agenten aanwezig zullen zijn rondom de wedstrijd in De Kuip. De bal ligt nu bij burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij zal moeten beslissen of De Klassieker doorgang kan vinden.