Lieke Martens en Benjamin van Leer delen groot nieuws op Instagram

Lieke Martens en Benjamin van Leer melden groot nieuws op Instagram. De topvoetbalster van Paris Saint-Germain, die eerder dit jaar afscheid nam van het Nederlands elftal, verwacht samen met de oud-keeper van onder meer Ajax en Sparta Rotterdam haar eerste kindje.

Martens plaats op het sociale medium een foto van een knuffelbeertje met twee kleine sneakertjes. Op een tweede afbeelding wordt de echo gedeeld. "Zo blij om dit aan te kunnen kondigen", schrijft de stervoetbalster erbij. Onder de post regent het felicitaties van haar voormalig ploeggenoten, zoals Daniëlle van de Donk, Shanice van de Sanden en Lineth Beerensteyn. Ook Patrick Kluivert, Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico en Mikky Kiemeney (die Martens kent uit de periode dat zij net als Frenkie de Jong uitkwam voor FC Barcelona) brengen hun gelukwensen over.

Tussen 2011 en 2024 kwam Martens tot niet minder dan 160 interlands voor de Oranje Leeuwinnen. Daarin was de linksbuiten liefst 62 keer trefzeker. In 2017 was ze een van de grote sterren in het elftal van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman dat in eigen land beslag legde op de Europese titel. In dat jaar werd Martens ook uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld. Twee jaar later legde ze met Oranje op het WK in Frankrijk beslag op het zilver, nadat de Verenigde Staten in de finale een maatje te groot bleek.

Het leverde Martens, die tot dan toe in België, Duitsland en Zweden had gespeeld, een toptransfer naar FC Barcelona op. Met die club legde de 31-jarige aanvaller in 2021 beslag op de Women's Champions League. Een jaar later verruilde Martens de Catalanen voor Paris Saint-Germain. Martens en Van Leer hebben sinds 2018 een relatie. Vorig jaar stapte het stel in het huwelijksbootje.