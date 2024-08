Slot schiet in de verdediging op persconferentie: ‘Dat argument begrijp ik niet’

Arne Slot is vrijdagmiddag op zijn persconferentie ingegaan op de transferwindow van Liverpool. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Engeland wacht nog altijd op de eerste versterking. Slot kan zich er echter niet in vinden dat een team zwakker wordt als er geen nieuwe spelers bij komen.

De voormalig trainer van onder meer AZ en Feyenoord staat in Engeland voor de loodzware klus om Jürgen Klopp te doen vergeten. Liverpool roerde zich tijdens de laatste transferzomer met Klopp aan het roer flink op de transfermarkt en telde meer dan honderd miljoen euro neer voor de komst van onder meer Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister. Slot lijkt het tijdens zijn eerste seizoen in Engeland met grotendeels dezelfde groep als Klopp in zijn laatste jaar te moeten gaan doen. De opvolger van de Duitse succescoach had graag Martin Zubimendi verwelkomd, maar de Spanjaard blijft Real Sociedad trouw.

Slot herhaalde op de persconferentie in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd tegen promovendus Ipswich Town dat hij zijn huidige selectie ‘erg sterk’ vindt. In het gegeven dat een team er zwakker op wordt als versterkingen uitblijven, kan hij zich niet vinden. “Dat argument begrijp ik niet. Als je het team niet versterkt, word je zwakker? Dat is een beetje raar, want normaal gesproken zou je dan hetzelfde blijven”, zo klinkt het namens Slot op de clubsite. De Nederlander is ervan overtuigd dat het team en de spelers op het trainingsveld beter kunnen worden. “Dat is ook wat hier de afgelopen jaren is gebeurd, dat het oefenterrein de ploeg echt heeft geholpen om beter te worden. Misschien bedoel je (aanwezige verslaggever, red.) dat als de clubs in de buut het team versterken, ze misschien beter worden.”

Volgens Slot is het in elk geval niet zo dat een team per se beter wordt als er nieuwe spelers arriveren. “Omdat ik in het algemeen ook geloof dat iedere speler in het team perspectief moet hebben op speeltijd. Als je spelers blijft binnenhalen, daalt soms ook de energie in de groep. Maar zoals ik al vaak heb gezegd: wij - en met ‘wij’ bedoel ik Richard (sportief directeur Hughes, red.) - proberen de ploeg te versterken. Als we denken iemand gevonden te hebben, proberen we hem binnen te halen. En helaas zei degene waarvan we dachten dat hij ons kon helpen nee (Zubimendi, red.). Maar op de achtergrond probeert Richard nog steeds het team te verbeteren”, aldus de nieuwe hoofdtrainer van Liverpool.

Liverpool opent de competitie zaterdagmiddag met een uitwedstrijd tegen Ipswich Town. Dat duel begint om 13.30 uur Nederlandse tijd. Op 1 september staat de kraker tegen het Manchester United van Erik ten Hag al op het programma.

