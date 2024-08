Manchester United op bezoek bij Brighton: Ten Hag houdt Nederlanders op de bank, Wieffer ontbreekt

Manchester United-trainer Erik ten Hag begint met een ongewijzigde ploeg aan het duel met Brighton & Hove Albion. en moeten opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Noussair Mazraoui wel speelt. Aan de kant van Brighton ontbreekt , hij heeft een lichte blessure.

Ten Hag begon het seizoen met Manchester United goed door met 1-0 te winnen van Fulham. Op Old Trafford werd Joshua Zirkzee de matchwinner, maar dat levert hem nog geen basisplaats op. Mogelijk ziet de Nederlandse oefenmeester geen reden om zijn opstelling te wijzigen. Ook De Ligt, die vorige week vlak voor tijd debuteerde voor The Red Devils, zit op de bank.

Voor Mazraoui is het meteen zijn tweede basisplaats voor Manchester United. Tegen Fulham startte de rechtsback, die van Bayern München is overgenomen, ook al in de basis. Dat betekent dat Diogo Dalot, die van origine ook een rechtsachter is, net als vorige week als linksback begint.

Bij Brighton ontbreekt Wieffer, van wie verwacht werd dat hij in de basis zou starten. Volgens BBC-journalist Simon Stone heeft de Nederlandse middenvelder een kleine blessure. Ook Bart Verbruggen is nog altijd niet beschikbaar voor Brighton. De doelman van Oranje kampt nog altijd met een onduidelijke blessure. Wel is er een basisplaats voor Joël Veltman en Jan-Paul van Hecke. Ook voormalig Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh staat in de basis.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Steele; Veltman, Dunk, Van Hecke, Hinshelwood; Gilmour, Milner; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

Opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martínez, Dalot; Mainoo, Casemiro; Diallo, Mount, Rashford; Fernandes.

Told Wieffer absence for @OfficialBHAFC is not major. Put down as a slight knock. — Simon Stone (@sistoney67) August 24, 2024

