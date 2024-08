Marciano Vink vol lof over ‘verademing’ bij Ajax: ‘Hij straalde plezier uit’

Marciano Vink was donderdagavond onder de indruk van . De aanvaller annex middenvelder werd door Francesco Farioli als aanvallende middenvelder neergezet tegen Jagiellonia Bialystok. Dat bleek een gouden greep, want Berghuis was de grote uitblinker in de door Ajax met 1-4 gewonnen heenwedstrijd in de play-offs van de Europa League.

Of de ruime zege van de Amsterdammers komt door het eigen goede spel of juist doordat de Poolse opponent zo slecht was? “Ik denk een combinatie van beiden", aldus Vink aan tafel bij het ESPN-programma Voetbalpraat. "Ajax speelde aanvallend gezien fris, met veel beweging. Met name in de diepte ook."

Vink heeft van één iemand in het bijzonder genoten. "Berghuis op de tien positie was een verademing", aldus Vink over Berghuis, die vooralsnog in de officiële wedstrijden als rechtsbuiten startte, maar nu dus achter spits Chuba Akpom speelde. “Hij straalde plezier uit. In de eerste helft liep bijna elke aanval over hem.”

“Via de zijkanten, met name aan de linkerkant met Godts, stichtte Ajax wat gevaar, al was de eindpass niet goed genoeg. Alleen Ajax speelde aanvallend wel echt fris. Alleen of dat door Jagiellonia kwam, dat ze de ruimte kregen. Of dat Ajax gewoon meer bewoog dan afgelopen zondag. Dat zal ergens in het midden liggen”, vervolgt Vink, die genoten heeft van Ajax. “Met name in de eerste helft vond ik ze echt goed voetballen. Na de goal hebben ze de wedstrijd aangepakt en aan de bal waren ze goed.”

ESPN-verslaggever Sjors Blaauw constateerde dat de creativiteit van Berghuis tegen NAC Breda ontbrak omdat hij op de bank zat. “Vandaag (donderdag, red.) speelde hij in de basis en kreeg hij de ruimte om de bal rustig klaar te leggen en om te kijken. Toen werd er ook bewogen en dan heb je iemand die de pass kan geven en de ogen heeft om dat te zien en die de tijd heeft om de pass te geven. Dat was wel echt een groot verschil omdat ze dat bij Jagiellonia niet op orde hadden”, is hij kritisch op de Poolse opponent.

