Marcus Pedersen vertrekt bij Feyenoord, dat miljoenen euro's incasseert

gaat zijn carrière voortzetten bij Torino, zo weet Fabrizio Romano te bevestigen. Feyenoord en de Italiaanse club hebben een akkoord bereikt over een huurtransfer, waarbij een verplichte optie tot koop is bedongen.

Torino gaat de overbodige Noor voor één jaar huren, wat de Rotterdammers een bedrag van één miljoen euro oplevert. De verplichte koopoptie bedraagt 3,5 miljoen euro. Feyenoord houdt dus een bedrag van 4,5 miljoen euro over aan Pedersen.

Eerder de dag wist Romano al te melden dat Feyenoord en Torino in gesprek waren over een transfer van de 24-jarige Noor. In de middag kwam daarbij dat het persoonlijke akkoord tussen club en speler was bereikt.

In de zomer van 2021 nam Feyenoord Pedersen voor twee miljoen euro over van Molde FK in zijn vaderland Noorwegen. Na twee seizoenen besloot de Stadionclub de Noor te verhuren aan Sassuolo. De Italiaanse club bedong een verplichte optie tot koop ter waarde van zes miljoen euro, die zou worden geactiveerd zodra handhaving in de Serie A een feit was. Dat lukte echter niet; Sassuolo degradeerde en Pedersen keerde deze zomer dus terug bij Feyenoord. In Rotterdam liep zijn contract nog door tot medio 2026.

