‘Niet zo gek dat Ajax bij hem uitkomt, hij heeft dezelfde zaakwaarnemer als Farioli’

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe doelman houdt de gemoederen flink bezig. De club zou in ‘verregaande’ onderhandeling zijn met sc Heerenveen over een transfer van , maar volgens ESPN bevinden de clubs zich nog niet in dat stadium. In Frankrijk wordt op zijn beurt gelinkt aan een overstap naar Amsterdam. Dat is volgens ESPN ‘niet zo gek’. Lafont zou dezelfde zaakwaarnemer hebben als Francesco Farioli.

De geruchten over de zoektocht van Ajax naar een nieuwe doelman zijn allemaal een gevolg van het opvallende besluit van Farioli om Remko Pasveer aan te wijzen als nieuwe eerste keeper. Diant Ramaj was in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog verzekerd van een plek onder de lat, maar is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn basisplaats kwijtgeraakt aan de 40-jarige Pasveer. Ramaj is inmiddels mogelijk bezig aan zijn laatste weken als Ajax-keeper. De Amsterdammers willen bij een vertrek van de Duitser de markt op.

Het lijstje met eventuele vervangers van Ramaj herbergt veel namen. Zo werd Ajax vorige week nog in verband gebracht met Aaron Ramsdale van Ajax en wordt nu Noppert serieus gelinkt aan een overgang naar de gevallen grootmacht. In Frankrijk schuift Ouest-France de naam van Lafont naar voren. De doelman staat nu nog onder contract bij FC Nantes, maar dat zou al in gesprek zijn met Ajax over een overstap van de Franse sluitpost. Noppert lijkt de belangrijkste gegadigde, maar zijn komst is nog geen uitgemaakte zaak. “Van een verregaande onderhandeling is nog geen sprake. Ajax gaat nog wel een verkennend gesprek voeren met Noppert”, zo schrijft ESPN.

Mocht Noppert naar Ajax gaan, dan zou Jay Gorter de omgekeerde weg kunnen bewandelen. “Of Gorter openstaat voor een stap naar de Friese club is nog maar de vraag. De 24-jarige doelman wordt zeer waarschijnlijk de vaste tweede doelman van Ajax bij een vertrek van Ramaj en bij Heerenveen kan Van Persie hem geen basisplaats garanderen”, zo klinkt het. Dat Ajax druk bezig is met het aantrekken van een nieuwe goalie is in elk geval een ‘publiek geheim’, zo stelt ESPN. Naast Ramsdale wordt dus ook Lafont genoemd. “Het is niet zo gek dat Ajax uitkomt bij Lafont; hij heeft dezelfde zaakwaarnemer (Meissa N’Diaye, red.) als Ajax-trainer Francesco Farioli”, weet het medium.

Lafont staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij FC Nantes, nadat hij er al twee jaar op huurbasis had gespeeld. De 25-jarige sluitpost is bij die club in het bezit van een doorlopend contract.

