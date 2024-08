Noa Lang noemt ESPN kinderachtig na plaatsen van bericht op Instagram

is niet te spreken over een bericht van ESPN op Instagram. De televisiezender toonde op sociale media beelden van , die aangaf dat PSV voor hem zijn leven is. De beelden worden gepubliceerd omdat Teze weigert voor PSV te voetballen vanwege zijn vertrekwens bij de Eindhovenaren.

Omdat Teze vanwege de concrete interesse die er voor hem is weigert te spelen en te trainen voor PSV, heeft ESPN op Instagram beelden getoond van Teze in april. Destijds legde het jeugdproduct van de Eindhovenaren aan een teamgenoot in het Engels uit hoe belangrijk PSV voor hem is: “PSV is voor mij mijn leven, na dit seizoen neem ik een tattoo", zei de rechtsachter toen op camera.

ESPN vond het gezien de meest recente ontwikkelingen van Teze passend om dit filmpje te plaatsen, maar teamgenoot Lang vindt dat niet. Op Instagram haalt de linksbuiten van de Eindhovenaren uit naar de betaalzender wegens het plaatsen van dit filmpje: “Kinderachtig van jullie man”, schrijft Lang onder het bericht. Zijn reactie kan op de nodige steun rekenen. Na vijftig minuten had de opmerking van Lang al ruim tweeduizend likes.

AS Monaco wil Teze graag overnemen van PSV, zo werd onlangs bekend via journalist Mounir Boualin van Soccernews. Vooralsnog is er geen akkoord bereikt, maar wil Teze zo snel mogelijk de overstap maken naar de club uit de Ligue 1. Dat wil Teze zo graag, dat hij aan zijn trainer Peter Bosz heeft aangegeven dat hij niet meer wil spelen. Daarom behoort de rechtsachter van de Brabantse club zaterdagavond niet tot de wedstrijdselectie als de Eindhovenaren het opnemen tegen RKC Waalwijk.

