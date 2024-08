Nottingham Forest plaatst openingsbod bij Feyenoord op Giménez: De Telegraaf onthult bedrag

(23) staat in de concrete belangstelling van Nottingham Forest, zo weet De Telegraaf te bevestigen. De Engelse club heeft zondagavond een bod van 25 miljoen euro inclusief bonussen neergelegd bij Feyenoord.

De Telegraaf weet direct te melden dat de Rotterdammers niet akkoord zullen gaan met dit openingsbod. Het spel is echter op de wagen. Giménez en zijn vader hebben al meerdere gesprekken gehad met de eigenaar en trainer van Nottingham en zouden op voorhand niet onwelwillend tegenover een transfer staan.

25 miljoen euro is dus niet voldoende voor Feyenoord, dat veel hoger inzet voor de Mexicaan die nog tot medio 2027 onder contract staat. Giménez werd in 2022 over zes miljoen euro overgenomen van Cruz Azul. In de 89 wedstrijden die hij in het shirt van Feyenoord speelde scoorde hij liefst 53 keer en gaf hij dertien assists.

Het was dus al de verwachting dat deze zomer interesse zou komen voor de spits. Nottingham Forest lijkt toe te willen slaan. Feyenoord wil inzetten op een ruime recordtransfersom. De hoogste uitgaande transfer ooit bij de Rotterdammers staat op naam van Mats Wieffer, die deze zomer voor 32 miljoen euro vertrok naar Brighton & Hove Albion.

