Oosting komt met toepasselijk en komisch antwoord op vraag over 'De Hel van Enschede'

Joseph Oosting heeft onbewust op een perfecte manier gereageerd op een vraag van Bas van Veenendaal van Ziggo Sport. De trainer van FC Twente kreeg in een interview voor Twente - Red Bull Salzburg een vraag over 'De Hel van Enschede'.

Michiel Vlap gaf die bijnaam aan de Grolsch Veste en hoopt dat het dinsdagavond zal spoken in het stadion, wanneer FC Twente zich zal proberen te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Volgens de aanvaller moeten de supporters volledig achter de spelers gaan staan. Oosting gaf voor de wedstrijd al aan dat FC Twente met veel intensiteit wil gaan spelen in het returnduel. De club uit Enschede moet een 2-1 achterstand goedmaken.

Van Veenendaal vroeg Oosting vervolgens of die 'intensiteit' ook nodig is, om de vlam in de pan te krijgen bij de thuissupporters en 'De Hel van Enschede' zijn naam eer aan te doen. Daarop gaf de trainer een toepasselijk antwoord: "Ik heb er niks van verstaan." De thuissupporters zongen voor de wedstrijd namelijk al luidkeels. De wedstrijd is om 19:00 uur begonnen en is hier te volgen. Het fragment met Oosting is hieronder terug te zien.

'Ik heb er 𝐍𝐈𝐊𝐒 van verstaan!' 🙇‍♂️

De supporters in Enschede zingen voor de wedstrijd al de longen uit hun lijf 🎶#ZiggoSport #UCL #TWERBS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2024

