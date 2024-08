Openbaar Ministerie onderzoekt Derksen nog altijd, uitslag laat op zich wachten

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de aangifte tegen Johan Derksen is nog altijd niet afgerond, zo meldt RTL. Eind april werd er aangifte tegen de Vandaag Inside-ster gedaan nadat hij zich racistisch zou hebben uitgelaten over Kamerlid Habtamu de Hoop. Het OM zei destijds ‘zeker enkele weken’ nodig te hebben voor het onderzoek.

Begin april raakte Derksen in opspraak wegens uitspraken die hij tijdens Vandaag Inside deed over PvdA-Kamerlid De Hoop. De oud-voetballer gaf aan dat de in Ethiopië geboren politicus ‘geen Fries’ is. Hij zou namelijk een ‘jongen met een Afrikaanse achtergrond’ zien. Kort na de uitspraken gaf Derksen in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat zijn uitspraken ‘niets met racisme te maken hebben’.

Desondanks kreeg het Friese antiracismemeldpunt Tûmba wel meer dan 1100 meldingen van racisme binnen, waarop het besloot aangifte te doen tegen de tv-persoonlijkheid. De uitspraken van Derksen werden door veel politici veroordeeld, maar De Hoop weigerde zelf het woord racisme in de mond te nemen in een interview met De Volkskrant.

Toen de aangifte eind april werd gedaan, gebeurde dit in Leeuwarden, maar uiteindelijk pakte het OM Midden-Nederland de zaak op omdat het moment in Hilversum plaatsvond. Destijds werd aangegeven dat het onderzoek of er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden ‘zeker enkele weken’ zou duren, maar inmiddels is er nog steeds geen conclusie getrokken. Het is dus nog niet duidelijk of Derksen vervolgd gaat worden.

