Opstelling FC Twente: Joseph Oosting krijgt eindelijk duidelijkheid over meespelen van sterspeler

Joseph Oosting heeft zijn opstelling voor de derde voorronde van de Champions League tegen RB Salzburg bekendgemaakt. De oefenmeester start met de verwachte namen aan de aftrap ziet een grote opsteker in de basiself van de Oostenrijkse tegenstander.

FC Twente moet het in Salzburg in ieder geval stellen zonder de vertrokken aanvoerder Robin Pröpper, die vorige week de overstap naar Rangers FC maakte. Zijn plek in het hart van de verdediging wordt ingenomen door Alec van Hoorenbeeck, die naast Mees Hilgers speelt. Youri Regeer is de rechtsback, terwijl Anass Salah-Eddine de voorkeur krijgt aan de linkerkant boven Bas Kuipers.

LEES OOK: Voorbeschouwing: FC Twente moet zien af te rekenen met Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders

Op het middenveld kiest Oosting voor een centraal blok bestaande uit Mathias Kjølø en Carel Eiting. Sem Steijn, wiens vader vandaag werd toegezongen vanaf een terras, is de meest vooruit geschoven middenvelder. Voorin moeten Daan Rots, kersvers captian Ricky van Wolfswinkel en Mitchell van Bergen voor de doelpunten zorgen.

Opstelling FC Twente:

Unnerstall; Regeer, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Eiting, Steijn, Kjølø; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen.

Opstelling RB Salzburg:

Er was lange tijd onduidelijkheid over het meespelen van sterspeler Karim Konaté. De spits werd dinsdag ingeschreven op de B-lijst, en zou dus speelgerechtigd zijn geweest. Konaté ontbreekt echter alsnog wegens een knieblessure.

Blaswich; Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Gourna-Douath, Bidstrup, Kjaergaard; Nene, Ratkov, Gloukh.

