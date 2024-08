Opstelling Feyenoord: Priske geeft gehoor aan fans en kiest voor basisdebutant

Brian Priske heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de strijd met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Een van de grootste vraagstukken uit de voorbereiding was wie er onder de lat plaats zal nemen. De keuze is gevallen op Timon Wellenreuther. Het duel met PSV begint om 18.00 uur in het Philips Stadion.

Met de komst van Priske is Feyenoord begonnen met het spelen van een nieuw 3-4-3-systeem. Ook heeft Feyenoord een nieuwe eerste doelman. In de uren voor de wedstrijd werd al duidelijk dat Wellenreuther de concurrentiestrijd heeft gewonnen van Justin Bijlow en dat lijkt te kloppen, want de Duitser start op doel.

Opvallend is verder dat Gjivai Zechiël een basisplaats krijgt. De twintigjarige middenvelder maakte een goede indruk in de voorbereiding en treedt nu voor het eerst als basisspeler aan in een Europese wedstrijd. Na zijn goede optreden tegen Benfica riepen veel fans al om een basisplaats voor het talent.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Zechiël, López; Stengs, Giménez, Paixão.

