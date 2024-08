Opstelling PSV: Grote meevaller achterin én voorin, Bosz neemt besluit over Teze

De opstelling van PSV voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen is bekend. De regerend landskampioen speelt zaterdag om 21.00 uur in het eigen Philips Stadion tegen RKC Waalwijk.

In de aanloop naar de wedstrijd was Jordan Teze de meest besproken speler van PSV. De rechtsback aast op een transfer naar AS Monaco en had zijn trainer laten weten niet te willen spelen tegen RKC. Daar is hij inmiddels op teruggekomen. Teze zit bij de wedstrijdselectie, maar trainer Peter Bosz laat hem op de bank beginnen.

Richard Ledezma is de vervanger van Teze in de defensie. Verder valt op dat Olivier Boscagli een basisplek heeft. Hij was nog niet fit genoeg om vorige week in actie te komen tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Achter de naam van Luuk de Jong stond een vraagteken, maar ook hij is fit genoeg.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Oppegard; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Lelieveld, Van den Buijs, Van Eijma, Meijers; Oukili, Van der Venne, Roemeratoe; Cleonise, Zawada, Lokesa.

