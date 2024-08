Opvallende beslissing van Francesco Farioli zorgt voor verbazing: 'Dit blijft altijd een dingetje'

Willie Overtoom vindt het vreemd dat Ajax-trainer Francesco Farioli ervoor kiest om ook in uitwedstrijden te rouleren met zijn team. De oud-voetballer van onder meer AZ en Heracles Almelo vindt dat de Italiaanse trainer helemaal niet over de luxe beschikt om te rouleren, en al helemaal niet in uitwedstrijden.

Op het platform X gaat Overtoom na afloop van de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax (2-1) in discussie met zijn volgers over het optreden van de Amsterdammers. Overtoom vindt het rouleren, waar Farioli volop gebruikt maakt wegens de fysieke gesteldheid en het drukke speelschema van zijn selectie, iets opmerkelijks: "Ik begrijp dat je rekening moet houden met fysieke aspecten maar je verliest nu twee keer in een paar dagen. Ajax zit niet in de fase waarin ze de luxe hebben om te rouleren. Er mist kwaliteit voor", stelt Overtoom.

Als Farioli ervoor kiest om tóch te rouleren, zou Overtoom er echter nooit voor kiezen om dit te doen tijdens wedstrijden die Ajax buiten de Johan Cruijff ArenA afwerkt: "Ik zou altijd in thuiswedstrijden rust geven. Je kan ze ook volgende week thuis rust geven, omdat uitwedstrijden toch altijd een dingetje blijven", legt Overtoom uit.

Farioli besloot na de zware wedstrijd van Ajax tegen Panathinaikos, die donderdagavond beslist werd na verlenging en 34 strafschoppen, de nodige wijzigingen door te voeren tijdens de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Zo begonnen onder meer Brian Brobbey en Bertrand Traoré in de basis in Brabant, terwijl routiniers als Steven Berghuis en Jordan Henderson op de bank plaatsnamen.

