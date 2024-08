Oud-Ajax-speler onthult: ‘Ging op stap na de wedstrijd, dan ging ik naar de kloten’

Theo Janssen (43) genoot van het nachtleven tijdens zijn loopbaan als profvoetballer, zo onthult hij tegenover Tubantia. De oud-middenvelder dook na wedstrijden graag de kroegen in en ging dan ‘naar de kloten’.

Janssen behaalde tussen 2008 en 2011 grote successen in zijn periode bij FC Twente. In 2012 vertrok de Arnhemmer dan ook met fikse tegenzin naar Ajax. Janssen, die in 2014 stopte met voetbal, leefde vooral uit naar de avonden ná een wedstrijd. “Steve McClaren keek altijd vooruit naar de volgende wedstrijd. Ik vooral naar de dag van morgen. Ik dacht na een wedstrijd: waar gaan we vannacht naar toe?”, zegt de voormalig middenvelder.

“Toen wij in Milaan waren voor de uitwedstrijd bij Internazionale zijn we ’s avonds nog met met Wesley Sneijder en Yolanthe op stap geweest. We hebben daar lekker in een restaurant zitten eten en drinken”, zegt Janssen, die doelt op het onderonsje tegen de regerend Champions League-winnaar. “Ik was het type van s avonds genieten en de volgende dag weer presteren.”

Als Janssen op stap ging, liet hij zich meestal ook gaan. “Mensen denken bij mij altijd dat ik op donderdag, vrijdag, zaterdag in de stad was, maar dat was niet het geval. Ik ging op stap na een wedstrijd, dan ging ik naar de kloten en de volgende dag huppelde ik alles er een beetje uit”, aldus de analist. “Ik deed dan niet zo veel op de training, maar daarna was ik weer fit. Alle trainers hebben dat geaccepteerd omdat ik presteerde. Het maakt niet zoveel uit wat je er om heen doet, maar je moet wel leveren”, sluit hij af.

