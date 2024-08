Overbodige Ajax-speler neemt op Instagram al afscheid

gaat Ajax definitief verlaten. Fabrizio Romano meldt donderdagavond dat de middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een contract bij AC Milan. De clubs werden het eerder deze week al eens over de transfersom. De officiële aankondiging laat nog op zich wachten, maar Vos neemt op Instagram alvast afscheid van de Ajax-fans.

Vos streek op jonge leeftijd neer in de jeugdopleiding van Ajax en klopte vorig jaar nadrukkelijk op de deur bij de hoofdmacht. Maurice Steijn gunde de middenvelder zijn debuut in het eerste en hij kon al meteen niet meer stuk bij de achterban. Vos viel in de Europa League-wedstrijd tegen Marseille direct na rust in en kreeg weliswaar tweemaal geel en dus rood, maar verliet onder een staande ovatie het veld van de Johan Cruijff ArenA. Vos mocht van Steijn vervolgens vaker aan de aftrap verschijnen en maakte ook onder John van ’t Schip zijn opwachting, maar verdween na blessureleed naar de achtergrond.

Vos keerde tegen het einde van het seizoen terug in de selectie en mocht nog wat minuten maken, maar gedurende de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd al snel duidelijk dat hij onder de nieuwe trainer Francesco Farioli niet op speeltijd hoefde te rekenen. Farioli zette Vos terug naar Jong Ajax, evenals Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal en Borna Sosa. Laatstgenoemde zit inmiddels al een paar weken in Torino en ook Vos heeft zijn transfer naar Italië te pakken. De jonge middenvelder vertrekt voor een vaste transfersom van drie miljoen euro en twee miljoen euro aan bonussen naar AC Milan. Vos richt zich op Instagram tot de supporters, spelers en trainers van Ajax. “Na twaalf jaar vertrek ik bij Ajax. Het was een moeilijke beslissing. Ik wil iedereen bedanken”, afgesloten met een hashtag: kind van de club.

Kroes laat zich uit over Forbs, Tahirovic en Vos

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, liet zich voorafgaand aan het thuisduel met Jagiellonia Bialystok al uit over de aanstaande transfer van Vos en nóg twee andere spelers. “Er spelen wel wat zaken rondom Carlos Forbs, Benjamin Tahirovic, over Silvano Vos staat van alles in de media, en misschien nog een of twee dingen die mogelijk kunnen spelen”, zo klonk het voor de camera van Ziggo Sport.