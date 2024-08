Kroes bevestigt uitgaande transfer Ajax: 'Hopelijk komen daar al zijn sportieve wensen uit'

Ajax en Espanyol hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van , zo maken de Amsterdammers bekend. De verhuur is per direct en heeft een looptijd tot en met medio 2025. In de overeenkomst is voor de club uit La Liga een optie tot koop opgenomen. Het contract van Ünüvar bij Ajax loopt nog tot medio 2026.

Woensdag werd via Voetbal International bekend dat Ajax en akkoord had bereikt met Espanyol over een tijdelijk vertrek van Ünüvar. De aanvaller verlaat de Amsterdamse club op huurbasis, maar vertrekt aan het einde van het seizoen definitief mits Espanyol zich handhaaft. Dan betalen de Spanjaarden een transfersom van zo'n miljoen euro aan Ajax, meldde De Telegraaf al. Het bedrag komt overeen met het jaarsalaris van Ünüvar in de Johan Cruijff ArenA.

De tijdelijke stap van Ünüvar naar Espanyol is voor de buitenspeler een mooie kans om zich op het hoogste niveau van Spanje te laten zien. De 21-jarige voetballer kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor FC Twente in de Eredivisie, maar was daar geen onbetwiste basisspeler. Bij de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli kwam Ünüvar dit seizoen niet in de plannen voor.

Technisch directeur Alex Kroes reageert namens Ajax op de transfer. "Naci heeft helaas niet de definitieve stap naar Ajax 1 kunnen maken. Hem wacht een mooie sportieve uitdaging bij Espanyol. Hopelijk komen daar al zijn sportieve wensen uit. Wij wensen hem alle succes toe."

