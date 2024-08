Perez stomverbaasd over opmerkelijke actie: ‘Waarom duwt die steward hem?!’

Kenneth Perez heeft zijn onbegrip geuit over de duw die een steward uitdeelde aan na afloop van de wedstrijd NAC Breda – FC Utrecht. De club uit de Domstad wist met 1-2 te winnen bij de Bredanaars dankzij twee late treffers van diezelfde Ohio. Na afloop vierde de aanvaller samen met zijn ploeggenoten de overwinning bij het uitvak, waarna de jonge spits een duw krijgt van de steward. Wel leek Ohio bij zijn beide treffers het NAC-publiek te provoceren. Dit leverde hem dan ook bierdouche op na de 1-2.

“We willen dat voetbal emotie is, toch?”, opent Marciano Vink bij Dit Was Het Weekend op ESPN over de manier van juichen van Ohio. “We willen dat voetbal emotie is. Het is niet dat hij rare bewegingen maakt of zijn middelvinger opsteekt. Hij staat daar gewoon, van: hé, ik heb gescoord. En dat het nou voor het uitvak is of het thuisvak.”

Na de overwinning in extremis gaat Ohio met zijn ploeggenoten richting het uitvak om de zege te vieren. Te zien valt dat een aanwezige steward de 21-jarige spits probeert tegen te houden. Dat werkt niet, want Ohio blijft met zijn ploeggenoten springen en juichen bij het uitvak. Vervolgens duwt de steward de FC Utrecht-aanvaller flink naar achteren.

“Waarom duwt die steward hem?!”, vraagt Perez zich hardop af. “Hij staat voor zijn eigen publiek, dat vind ik oké.” Presentator Jan Joost van Gangelen beaamt dat en vindt het ‘zeer oké’ dat Ohio staat te juichen bij het uitvak. “Sterker nog: dat moet normaal zijn. Ik vind bij die andere kant heel lang…”, vertelt Van Gangelen terwijl hij de actie van Ohio na de 1-1 na doet. “Omdat je eerst met je vinger voor de mond door het hele stadion hebt gerend. Ren gewoon naar je eigen fans.”

“Waarom doen de spelers de gekste dingen als ze gescoord hebben?”, stelt Vink, waarna Perez aangeeft dat er niets mis is met de actie van Ohio. “Er gebeurt wel iets met je als je scoort, waardoor je eigenlijk een klein beetje van de wereld bent. Maar dít snap ik niet, dit is na de wedstrijd”, reageert Perez op de duw.

Rust bewaren

Van Gangelen heeft het vermoeden dat de steward de rust wilde bewaren in het stadion. “Welke rust? Hij staat voor zijn eigen fans”, aldus Perez. “Hij krijgt een behoorlijke duw hè”, stelt Vink na het zien van de beelden. “Zelfs de meest timide spelers die scoren, die doen in een keer dingen en dan zitten ze in de kleedkamer: wat heb ik eigenlijk gedaan met het juichen?”

“Het is natuurlijk mode om allerlei dingen te doen. Hij weet niet wat hij doet”, doelt hij op de vinger voor de mond van Ohio. “Dit is niet bedacht. Maar die bedachte dingen… Ik weet ook niet waarom hij de vinger voor zijn mond doet, want NAC heeft toch geen dingen over Ohio geroepen?”, aldus Perez.

“Hij werd natuurlijk de hele tijd uitgefloten”, noemt Van Gangelen de reden. “Dat hoort natuurlijk bij voetbal.” Waarna Vink de discussie over Ohio besluit. “Het hoort overal bij en dan hoort het er misschien ook bij dat je een gebaartje maakt. Mensen moeten er niet zo zwaar aan tillen. We willen emotie zien.”

