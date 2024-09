Programma Ajax in Europa League: dit is het speelschema

Het programma van Ajax in de Europa League is bekend. De ploeg van Francesco Farioli begint en eindigt met een thuiswedstrijd tegen een Turkse opponent.

Ajax opent op 26 september met een thuiswedstrijd tegen het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst. Daarna volgen Slavia Praag (uit), Qarabag (uit), Maccabi Tel Aviv (thuis), Real Sociedad (uit), Lazio (thuis), RFS (uit) en Galatasaray (thuis)

Ajax werd vorig seizoen derde in de Europa League-poule met Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene, waardoor het overwinterde in de Conference League.

Dit seizoen is de opzet van de Europa League drastisch gewijzigd: in plaats van een groepsfase speelt een vergroot deelnemersveld (van 32 naar 36 clubs) een competitiefase waarin iedere club acht wedstrijden speelt, waarna één ranglijst bepaalt wie er doorgaat naar de volgende ronde. De loting vond vrijdagmiddag plaats en een dag later is het speelschema bekend geworden.

Programma Ajax in de Europa League

Speelronde 1: Donderdag 26 september 21.00 uur: Ajax - Besiktas

Speelronde 2: Donderdag 3 oktober 18.45 uur: Slavia Praag - Ajax

Speelronde 3: Donderdag 24 oktober 18.45 uur: Qarabag - Ajax

Speelronde 4: Donderdag 7 november 21.00 uur: Ajax - Maccabi Tel Aviv

Speelronde 5: Donderdag 28 november 21.00 uur: Real Sociedad - Ajax

Speelronde 6: Donderdag 12 december 21.00 uur: Ajax - Lazio

Speelronde 7: Donderdag 23 januari 21.00 uur: RFS - Ajax

Speelronde 8: Donderdag 30 januari 21.00 uur: Ajax - Galatasaray