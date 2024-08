PSV bevestigt definitief vertrek Van Duiven: ‘Hij heeft speelminuten nodig om zich verder te ontwikkelen’

PSV neemt definitief afscheid van , zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De negentienjarige aanvaller maakt de overstap naar de City Group en gaat komend seizoen spelen voor het Belgische Lommel SK.

Van Duiven moest bij PSV Luuk de Jong en Ricardo Pepi voor zich dulden, waardoor hij begin dit jaar werd verhuurd aan Almere City. Nu laat de jongeling PSV na zes jaar definitief achter zich. De spits kijkt terug op een mooie tijd bij de landskampioen. “Ik heb me bij deze warme en hechte club ontwikkeld tot de persoon en voetballer die ik nu ben en daar ben ik iedereen heel dankbaar voor. Ik wil alle trainers, stafleden en supporters bedanken voor het vertrouwen. Ik ga al mijn ervaringen meenemen naar deze nieuwe uitdaging. PSV blijft voor altijd in mijn hart.”

Earnest Stewart, directeur voetbalzaken bij PSV, legt uit waarom Van Duiven vertrekt bij PSV. “Jason is een groot talent en heeft speelminuten nodig om zich verder te ontwikkelen. Onze spitspositie is sterk bezet. Om Jasons ontwikkeling niet te belemmeren waren we bereid om mee te werken aan een transfer.”

Van Duiven speelde sinds de Onder 14 bij PSV en speelde in het seizoen 2022-2023 zijn eerste seizoen in het betaalde voetbal bij Jong PSV. In totaal speelde de snelle en kopsterke spits 48 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor de beloftenploeg van de Eindhovenaren, waarin hij 21 doelpunten maakte.

We wensen je het beste in Lommel, Jason! 🕊️❤️‍🔥 pic.twitter.com/HmW4io7lfw — PSV (@PSV) August 12, 2024

