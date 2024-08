PSV en Feyenoord opgelet: Arnaut Danjuma maakt zeer verrassende transfer

staat voor een transfer naar Girona, zo weet journalist Fabrizio Romano. De aanvaller komt over van Villarreal. Zijn overstap naar Girona betekent dat Danjuma in de Champions League kan uitkomen tegen zowel Feyenoord als PSV. Het zou gaan om een transfer op huurbasis.

De 27-jarige aanvaller had een basisplaats in de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen en scoorde daarin twee keer. Toch is Villarreal bereid om hem te laten vertrekken naar Girona. Dat is opvallend, zeker omdat Voetbal International woensdag nog meldde dat AS Roma werk maakte van zijn komst. Ook Lille OSC werd onlangs met Danjuma in verband gebracht. Girona lijkt dus daadkrachtiger te zijn. Bij de nummer drie van het afgelopen seizoen in LaLiga kan hij samenspelen met landgenoten Daley Blind, Donny van de Beek en Gabriel Misehouy.

De overstap van Danjuma wordt bevestigd door Voetbal International, dat melding maakt van een huurdeal. Danjuma, zesvoudig international van Nederland, staat tot medio 2026 onder contract bij Villarreal. Hij werd recentelijk verhuurd aan Tottenham Hotspur en Everton; voor zijn komst naar Villarreal speelde hij voor Jong PSV, NEC, Club Brugge en AFC Bournemouth.

Interesse PSV in Danjuma was onbevestigd

Vorige maand ging het gerucht rond dat PSV interesse zou hebben in Danjuma, maar journalist Rik Elfrink meldde al gauw dat het ging om een onbevestigd verhaal. Daarna verschenen geen concrete indicaties dat PSV werkte aan zijn komst.

