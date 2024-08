PSV klaar voor eerste prijs van het seizoen: ‘Onderschatten Feyenoord absoluut niet ondanks grote oefennederlaag’

blaakt van het vertrouwen in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. De Rotterdammers verloren weliswaar de laatste twee oefenduels, maar mogen niet worden onderschat, zo waakt de middenvelder, die vindt dat hij dit jaar beter zijn rustmomenten moet uitkiezen.

Zondagavond staan PSV en Feyenoord tegenover elkaar in Eindhoven in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “We onderschatten Feyenoord absoluut niet, ook niet na hun grote oefennederlaag van vorige week”, doelt Saibari in gesprek met het Eindhovens Dagblad op de 5-0 nederlaag van de Rotterdammers tegen Benfica. “Dat zijn wedstrijden waarin je dingen uitprobeert en het zegt allemaal niks. Wij voelen wel vertrouwen, omdat bij ons veel dingen hetzelfde zijn gebleven.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz neemt streng besluit: PSV geeft drietal géén toestemming voor Olympische Spelen in Parijs

Waar de Marokkaan afgelopen seizoen meerdere maanden ontbrak bij PSV vanwege een blessure, wil hij er komend jaar alles aan doen fit te blijven. “Dat is één van de belangrijkste uitdagingen. Ik heb mijn levensstijl de afgelopen jaren gewijzigd”, legt hij uit. In het verleden reed hij regelmatig naar België als zijn vrienden hem wilden zien. “Vier jaar geleden was dat nog een valkuil. Ik was te vaak onderweg, reed te veel in de auto en daardoor raakte ik vermoeid. Ik heb daarna tegen mijn vrienden gezegd dat ze ook zelf in Eindhoven kunnen aankomen.”

LEES OOK: Supportersvereniging steunt controversieel besluit PSV: ‘Eerst naar onszelf kijken, gaan geregeld een grens over’

De blessure die Saibari afgelopen seizoen opliep, kwam doordat hij te snel weer was begonnen nadat hij terugkeerde van de Afrika Cup. “Het is altijd moeilijk om de vinger te leggen op blessures, maar hier had ik misschien een rustmoment moeten inlassen. Samen met de medische staf praat ik hier veel over en probeer je als speler om je lichaam zo goed mogelijk te leren kennen. Dat is me zeker gelukt”, besluit hij.

Wie gaat de Johan Cruijff Schaal winnen? Laden... 63.6% PSV 36.4% Feyenoord 2686 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Youri Mulder: 'Voor vijftien miljoen euro zou hij echt een versterking voor PSV zijn'

Youri Mulder is zeer gecharmeerd van een transfertarget van PSV.