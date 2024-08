Rafael van der Vaart haalt uit en vergelijkt De Kuip met Afghanistan

Rafael van der Vaart vindt dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax niet kan plaatsvinden door de politiestaking, zo geeft de voetbalanalist maandagavond aan. De oud-voetballer van de Amsterdammers vindt het belangrijk dat er bescherming is voor de voetballers in De Kuip.

"Die wedstrijd kan je niet spelen als er geen politie bij is", stelt Van der Vaart maandagavond aan tafel bij het programma Rondo op Ziggo Sport. Presentator Wytse van der Goot attendeert de analist er vervolgens op dat er geen supporters van Ajax bij De Klassieker aanwezig zijn: "Wat dacht je als speler? Als je daar aankomt, lijkt het alsof je Afghanistan binnenrijdt", zegt Van der Vaart. "Tuurlijk, het is ook mooi, maar ze willen je opeten. Als er geen politiebegeleiding is, moet je die wedstrijd niet spelen."

LEES OOK: Feyenoord komt in actie en informeert naar directe versterking bij Wolverhampton

De analist vindt dat supporters van Feyenoord en Ajax allebei in de spiegel moeten kijken wegens het feit dat er uiteindelijk zoveel politie nodig is bij zo'n wedstrijd in de Eredivisie: "De supporters van Ajax en Feyenoord moeten zich eigenlijk schamen. Ik ben nog nooit in Rotterdam geweest, puur uit angst", onthult Van der Vaart vervolgens. "Dat kon gewoon niet. Dat risico neem je niet", doelt hij op zijn verleden als voetballer van Ajax.

