‘Schrikken voor Feyenoord: Italiaanse topclub volgt Antoni Milambo’

is op de radar van Lazio verschenen, zo meldt Il Messaggero. De pas negentienjarige middenvelder staat er goed op bij de Italiaanse topclub en zou voor een bedrag van vijftien miljoen euro de overstap kunnen maken. Daarnaast overweegt Lazio ook een ruildeal met de Rotterdammers.

Milambo is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. De middenvelder tekende in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV voor een doelpunt, terwijl hij ook de eerste competitiegoal van Feyenoord achter zijn naam zette tegen Willem II. Niet voor niks zou trainer Marco Baroni erg gecharmeerd zijn in de talentvolle Milambo.

Lazio zou naar verluidt zaken willen doen met de middenvelder. De Romeinen overwegen een ruildeal met Gustav Isaksen. Diezelfde Isaksen werd al eerder ingezet als potentieel ruilmiddel, toen Lazio Calvin Stengs naar Rome probeerde te halen.

Milambo debuteerde ooit als jongste Feyenoorder in het shirt van de Rotterdammers. “Ik denk dat hij de honger heeft om het te doen, om eerlijk te zijn. Ik zie dat zeker in hem, hij is ook professioneel, komt tijdens vrije dagen in plaats van in bed te blijven liggen zoals sommige andere tieners. Hij gaat dan juist naar 1908, laat zich behandelen en is bezig met professioneel zijn. Dus ik zie dat de honger daar is”, sprak Brian Priske eerder.

