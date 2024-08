Servische media zien ‘hangende tulpenkopjes’ bij Ajax: ‘Vojvodina was een kwelling voor de beroemde club’

FK Vojvodina kan ondanks de uitschakeling tegen Ajax (1-4 over twee wedstrijden) met een goed gevoel terugkijken op het tweeluik in de tweede voorronde van de Europa League. In Servië is men trots op het verweer dat de ploeg bood aan de Amsterdammers. Het grootste deel van de Servische media zag dat er kansen lagen voor Vojvodina, hoewel de Amsterdammers wel te sterk waren.

Volgens Informer deed de thuisploeg zichzelf tekort in de return tegen Ajax. “Er was een beetje hoop dat de Nederlandse voetbalreus verslagen kon worden”, aldus het Servische medium. “De kopjes van de tulpen begonnen een beetje te hangen, Vojvodina had het aan zichzelf te danken dat hier niet van geprofiteerd werd.”

“Vojvodina was een kwelling voor het beroemde Ajax, maar de Nederlandse gigant was nog steeds te sterk”, schrijft Kurir over de Servische ploeg, die zich volgens het medium dus kranig verweerde. Er was echter ook nog een realistische blik. Zo vond Blic dat Vojvodina wel wat meer verdiende, maar een plek in de volgende voorronde van de Europa League was dat zeker niet.

“Vojvodina vocht als leeuwen, maar Ajax blijft Ajax. Het team van Bozidar Bandovic verdiende het niet om twee keer te verliezen van dit Ajax. Het werd nog even spannend in Backa Topola, maar Ajax toonde uiteindelijk toch zijn klasse en behaalde een overtuigende overwinning”, erkent de Servische krant.

