Farioli blij met resultaat, maar ziet ook ruimte voor verbetering bij Ajax

Francesco Farioli was na afloop van het met 1-3 winst van Ajax tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League een blij man. Desalniettemin ziet de Italiaanse oefenmeester nog veel ruimte voor verbetering bij de Amsterdammers, al was hij wel te spreken over het drukzetten van zijn ploeg.

“Ik ben blij voor het team, voor de spelers", begint Farioli in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport. "Ze verdienden het over twee duels. Ze hebben alles gegeven. Helaas is er geen tijd om te relaxen en uit te rusten. We spelen volgende week in Griekenland tegen Panathinaikos. Een sterke tegenstander. Daar moeten we ons goed op voorbereiden."

Farioli is complimenteus over de manier waarop Ajax het heft in handen nam in het uitduel met Vojvodina, maar plaatst wel een kritische kanttekening. “We waren jammer genoeg niet zo effectief als we willen zijn”, vertelt hij over de gemiste kansen van zijn ploeg in de eerste helft.

“Vojvodina is een team dat wapens heeft om gevaarlijk te worden. In een paar fases hadden we het beter kunnen doen, maar ver het algemeen zal de analyse van deze wedstrijd positief zijn. Het was een goede teamprestatie, met veel jonge spelers die het goed hebben gedaan”, looft hij zijn ploeg.

Volgens Farioli was er duidelijk een verschil tussen de heenwedstrijd en de return, maar hij hoopt zijn filosofie nog meer terug te zien in de komende weken. “We zijn op de goede weg. Dat is het belangrijkste. Er zijn veel zaken die nog beter moeten. We moeten automatismen opbouwen en vloeiender worden in ons spel. In de vorige wedstrijd hadden we moeite met het drukzetten en vandaag hebben we al vaak de bal veroverd op de helft van de tegenstander. Vaker dan twaalf keer in de final third (diep op de helft van de tegenstander, red.)”, analyseert Farioli.

