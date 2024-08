Slechts één Ajax-speler mag vandaag met Higler praten, en het is niet aanvoerder Pasveer

Sinds dit seizoen mogen in het betaald voetbal alleen de aanvoerders van beide teams de scheidsrechter nog om uitleg vragen op het veld. Omdat doelman zondagmiddag bij Ajax echter de aanvoerdersband draagt tegen NAC Breda, onderhoudt Branco van de Boomen tijdens de wedstrijd het contact met arbiter Dennis Higler.

Van de Boomen is zondag tegen NAC basisspeler op het middenveld van Ajax. Hoofdtrainer Francesco Farioli ziet in het Rat Verlegh Stadion kennelijk een belangrijke rol weggelegd voor de 29-jarige middenvelder, want commentator Michiel Teeling van ESPN bevestigt in de openingsfase dat de Italiaanse oefenmeester Van de Boomen bij Ajax heeft aangewezen als het verlengstuk met de arbitrage.

Het besluit van de KNVB om alleen aanvoerders nog te laten praten met de scheidsrechter, is bedoeld om de sportiviteit binnen de lijnen te stimuleren. “Sportiviteit en respect zijn belangrijke kernwaarden van het voetbal. Om sportiviteit en respect te verbeteren op en rondom het voetbalveld kan een betere samenwerking tussen scheidsrechters en aanvoerders helpen”, schreef de voetbalbond eind vorige maand op zijn website.

