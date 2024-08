Sterrenteam van Real Madrid krijgt meteen een dreun: middenvelder wekenlang aan de kant

Real Madrid kan voorlopig geen beroep doen op . De Franse middenvelder heeft dinsdag op de afsluitende training voor het duel met Atalanta Bergamo om de Europese Supercup een knieblessure opgelopen. De verwachting is dat hij bijna twee maanden aan de kant staat.

Real Madrid telde in de zomer van 2021 31 miljoen euro neer voor de talentvolle Camavinga, die zich bij Stade Rennes had bewezen als een van de grootste talenten van Europa. Real Madrid deed het in eerste instantie rustig aan met Camavinga, maar in de afgelopen twee seizoenen groeide hij uit tot een belangrijke speler in de formatie van coach Carlo Ancelotti. De Fransman kwam vorig seizoen tot 46 wedstrijden. Scoren deed hij niet, maar hij verzorgde wel vier assists. Camavinga won met Real Madrid niet alleen de Spaanse landstitel, maar ook de Champions League.

Camavinga behoorde deze zomer tot de selectie van Frankrijk voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar hij in vier wedstrijden in actie kwam. De middenvelder van Real Madrid kon als invaller niet voorkomen dat het voor de Fransen in de halve finale misging tegen Spanje. Camavinga zal zich bij Real Madrid willen revancheren voor het toch wel teleurstellend verlopen EK, waar hij slechts eenmaal aan de aftrap verscheen. Maar zijn eerste minuten van dit seizoen laten voorlopig op zich wachten. Camavinga raakte dinsdag, een dag voor de wedstrijd tegen Atalanta Bergamo, geblesseerd aan zijn linkerknie.

Volgens Marca staat Camavinga zes tot zeven weken aan de kant. Een hard gelag voor de voetballer en ook voor Ancelotti, die na het vertrek van Toni Kroos op zoek moet naar een nieuwe invulling van zijn middenveld. Gelukkig voor de Italiaanse succestrainer heeft hij niets te klagen. Op het middenveld heeft hij de keuze uit onder meer Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, Federico Valverde en Jude Bellingham.

