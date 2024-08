Steun voor Weghorst: ‘Ik hoop dat hij er gelijk vier inschiet’

gaat de overstap maken van Burnley naar Ajax. De Amsterdammers krijgen hier de nodige kritiek voor, aangezien de spits niet wordt gezien als een typische Ajax-speler. Toch zien de mannen van Voetbalpraat het wel in hem zitten en hopen ze dat Weghorst de critici de mond kan snoeren.

“Ik hoop dat Weghorst er in de eerste officiële wedstrijd die hij speelt voor Ajax vier inschiet”, begint Leo Driessen. “Ik hoop dat hij zo’n verpletterende indruk maakt dat iedere criticaster direct zijn of haar mond wordt gesnoerd.” Toch verwacht de verslaggever niet dat dit lukt, aangezien hij weet dat de supporters van Ajax vaak kritisch blijven. “Maar je hoeft hem niet gelijk in de vuilnisbak te gooien omdat hij niet het ‘Ajax-DNA’ heeft.”

Danny Koevermans sluit zich daar volledig bij aan. “Er hangt heel veel negativiteit om deze transfer heen”, stelt de oud-spits. “Hij kan dit niet, hij kan dat niet, hij heeft het ‘Ajax-DNA’ niet…” Koevermans gaat er dan ook in mee dat hij het prettig zou vinden als Weghorst gelijk meerdere goals maakt. “Alsof hij niet een bal aan kan nemen, alsof hij niet goed positie kan kiezen voor de goal, alsof hij niet heel veel goals kan maken. Met hem haal je gewoon goals binnen.”

Weghorst is garantie voor doelpunten

“In de Premier League is het hem niet gelukt (bij Manchester United en Burnley, red.), maar voor de rest heeft hij in zijn carrière overal zijn goals gemaakt”, gaat Koevermans verder. Volgens de voormalig voetballer wordt dit momenteel vooral vergeten en ligt er te veel nadruk op wat Weghorst niet kan. “Maar als hij fit blijft en mag spelen, kan hij twintig doelpunten in een seizoen halen.

