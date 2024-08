Stijn Spierings, vorig seizoen concreet in beeld bij PSV, staat voor opvallende transfer

gaat zijn loopbaan vervolgen in Denemarken, zo meldt L'Equipe althans. De Nederlandse middenvelder van het Franse RC Lens nadert een akkoord met het Deense Brøndby IF, waar met Sean Klaiber een landgenoot onder contract staat.

Spierings maakte de afgelopen seizoenen samen met Branco van den Boomen indruk bij Toulouse. Er was door de goede prestaties van de oud-Spartaan veel belangstelling, onder meer van PSV. Spierings besloot om niet naar Eindhoven te trekken, maar om de aan de slag te gaan bij RC Lens. Die club had zich verzekerd van Champions League-voetbal en dat was iets waar de middenvelder van droomde. “Direct de Champions League in, dat is een droom en tegelijkertijd voelde ik dat ik nog niet klaar ben in het buitenland. Ik ben toch vrij avontuurlijk ingesteld, ik hou ervan andere landen en culturen te ontdekken", verklaarde Spierings destijds.



LEES OOK: PSV lijkt gedroomde opvolger Teze te kunnen vergeten: 'Door zijn komst staat met potlood een streep'

Artikel gaat verder onder video

Zijn avontuur bij RC Lens werd geen succes, want de club verhuurde hem na ruim twee maanden direct weer aan Toulouse. Dit seizoen gaat Spierings niet voor een nieuwe kans voor zijn werkgever uit het noorden van Frankrijk, maar trekt hij de deur in de Ligue 1 achter zich dicht. Volgens L'Equipe is een akkoord met Brøndby IF, na een paar speelrondes de nummer vijf van Denemarken, nabij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

Olivier Boscagli wil graag een transfer maken van PSV naar Brighton & Hove Albion