Ten Hag en Slot staan tegenover elkaar: hoe laat is Man United - Liverpool?

Erik ten Hag en Arne Slot staan voor hun eerste krachtmeting als trainers van Manchester United en Liverpool. Zaterdagnacht spelen de twee clubs tegen elkaar in de Verenigde Staten.

Ten Hag staat voor zijn derde seizoen als trainer van Manchester United, terwijl Slot deze zomer werd aangesteld bij Liverpool. De oefenwedstrijd van zaterdagnacht is vooral voor Ten Hag belangrijk, want het is de laatste oefenpartij voor de seizoensopener tegen Manchester City in de strijd om de Community Shield (volgende week zaterdag).

Hoe laat begint Manchester United - Liverpool?

De oefenwedstrijd tussen de ploegen van Ten Hag en Slot begint zaterdagnacht om 01.45 uur. Vanwege onweer zou het aanvangstijdstip echter verlaat kunnen worden. De wedstrijd wordt gespeeld in het Williams-Brice Stadium in Columbia, South Carolina, in de Verenigde Staten.

Wat zijn de opstellingen?

Ten Hag moet het stellen zonder Leny Yoro en Rasmus Højlund, die respectievelijk drie maanden en zes weken aan de kant staan met blessures. Marcus Rashford en Antony vielen geblesseerd uit in de vorige oefenwedstrijd tegen Real Betis (3-2 zege), maar Rashford heeft een basisplaats en Antony kan op de bank zitten. Lisandro Martínez, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo en Luke Shaw zijn niet meegereisd naar de Verenigde Staten.

Bij Liverpool hebben Ryan Gravenberch en Ibrahima Konaté zich bij de selectie gevoegd en zij zullen maximaal 45 minuten spelen, zo heeft Slot al aangekondigd. Liverpool kan niet beschikken over Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez en Alexis Mac Allister, die nog niet terug zijn van vakantie. Dat geldt wel voor Andy Robertson, maar die staat geblesseerd aan de kant.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Quansah, Tsimikas; Gravenberch, Jones, Elliott; Salah, Carvalho, Jota.

Opstelling Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans, Lindelof, Amass; Casemiro, Collyer, Mount; Diallo, Sancho, Rashford.

Is Manchester United – Liverpool live te zien op tv?

Het duel tussen Manchester United en Liverpool wordt niet uitgezonden op de Nederlandse televisie en ook niet op streamingdiensten. In het Verenigd Koninkrijk is de wedstrijd te bekijken via de clubkanalen van Manchester United (MUTV) en Liverpool (LFCTV).

