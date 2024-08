Ten Hag grijpt naast prijs: Manchester City wint zenuwslopende penaltyserie

Manchester City heeft zaterdag op Wembley de Community Shield gewonnen ten koste van Manchester United. Na een 1-1 gelijkspel na negentig minuten werd direct overgegaan op een strafschoppenserie, waarin de regerend landskampioen koelbloediger was dan de FA Cup-winnaar (7-6).

Manchester City was niet op volle oorlogssterkte. De negentienjarige middenvelder Nico O’Reilly maakte als basisspeler zijn debuut, terwijl ook James McAtee een basisplaats had op het middenveld, na twee seizoenen op huurbasis bij Sheffield United. Spelers als Nathan Aké, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva begonnen op de bank; Jack Grealish was niet inzetbaar. Bij Manchester United zat aanwinst Joshua Zirkzee de gehele wedstrijd op de bank.

In het eerste kwart van de wedstrijd werd de ploeg van Ten Hag onder de voeten gelopen door het Manchester City, dat via een schot van McAtee dicht bij het openingsdoelpunt was. Nadat Lisandro Martínez de bal op slordige wijze inleverde, schoot McAtee op de paal. Na die kans kwam Manchester United beter in de wedstrijd. Er volgden via Amad Diallo en Marcus Rashford grote kansen om te scoren, maar het bleef bij 0-0 in de eerste helft.

Na de pauze dacht Bruno Fernandes met een prachtig afstandsschot voor de 0-1 te zorgen, maar hij bleek buitenspel te staan. Een kwartier voor tijd miste Rashford van dichtbij een gigantische kans na voorbereidend werk van Alejandro Garnacho. Het was duidelijk dat Manchester United in de tweede helft het meeste recht had op een openingsdoelpunt en de ploeg van Ten Hag kreeg loon naar werken. In minuut 82 trok Garnacho in het strafschopgebied naar binnen en vond hij de rechterhoek.

Daarmee leek Manchester United de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar een laat doelpunt van Manchester City – Bernardo Silva kopte binnen op aangeven van Oscar Bobb – zorgde er toch voor dat een penaltyserie uitkomst moest bieden. Daarin keerde André Onana de inzet van Bernardo Silva en werd een inzet van Jadon Sancho gepakt door Ederson. Opvallend was dat Ederson de vijfde penalty nam (en scoorde) voor Manchester City. Uiteindelijk werd een misser van Jonny Evans Manchester United fataal; Manuel Akanji velde het vonnis. Manchester City verloor de vorige drie edities van de Community Shield, maar trok nu aan het langste eind.

Net als in de voorbereiding, na de oefenwedstrijd tegen Arsenal, haalde Onana opvallende fratsen uit om zijn tegenstanders uit de concentratie te halen. Zo veinsde hij een hoek open te houden voor Erling Haaland, die echter raak schoot in de andere hoek.

