Koopmeiners krijgt tóch zijn zin: 'Atalanta bereikt akkoord, middenvelder wordt woensdag medisch gekeurd'

lijkt alsnog zijn gewenste transfer te gaan maken. De Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio meldt op X dat zijn huidige club Atalanta Bergamo een akkoord heeft bereikt met Juventus. Morgen (woensdag) zal de oud-speler van AZ de medische keuring in Turijn ondergaan.

In de zomer van 2021 plukte Atalanta Koopmeiners voor een bedrag van veertien miljoen euro weg uit Alkmaar. De afgelopen drie seizoenen maakte de in Castricum geboren middenvelder grote indruk op het middenveld van de subtopper, waarvoor hij uiteindelijk in alle competities 129 wedstrijden zou spelen. Daarin was Koopmeiners goed voor 29 doelpunten en vijftien assists. Afgelopen seizoen had hij een groot aandeel in het veroveren van de Europa League, waarin Atalanta in de eindstrijd afrekende met Bayer Leverkusen.

De kans dat Koopmeiners er een vierde seizoen in het zwart en blauw aan vast zou knopen leek de hele zomer al bijzonder klein. Juventus wilde de middenvelder dolgraag inlijven, maar kwam lange tijd niet tot een akkoord met zijn huidige werkgever. De 26-jarige Koopmeiners besloot daarop niet langer te willen trainen of spelen voor Atalanta, in een poging een transfer te forceren. Dat blijkt uiteindelijk gelukt.

Volgens Di Marzio ontvangt Atalanta een basisbedrag van 52 miljoen euro voor Koopmeiners. Door bonussen zou dat nog op kunnen lopen tot 58 miljoen. Het bedrag wordt uitgesmeerd over een periode van vijf jaar betaald, zo weet de journalist bovendien. Als Koopmeiners woensdag de keuring weet te doorstaan, zal hij voor vijf seizoenen tekenen bij De Oude Dame. Bij Juventus zou de Oranje-international een bedrag van vier miljoen euro netto per seizoen gaan opstrijken.

.@juventusfc, definito l’accordo con l’@Atalanta_BC per Teun #Koopmeiners. Domani le visite mediche — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2024

