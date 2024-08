Toornstra heeft duidelijk doel voor ogen met FC Utrecht: 'Daar willen we ons tussenwurmen'

Als het aan en Ron Jans ligt dan haalt FC Utrecht komend seizoen wél Europees voetbal. De ervaren middenvelder en geroutineerde coach hopen zelfs stiekem dat ze dit rechtstreeks voor elkaar krijgen. Dat zou betekenen dat Domstedelingen minimaal op de vijfde plaats moeten eindigen.

"Als je heel eerlijk om je heen kijk de laatste jaren dan is het duidelijk wie de top vijf in de Eredivisie is, maar we willen ons daar wel tussenwurmen natuurlijk", vertelt Toornstra, die daarmee doelt op PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ en Ajax. "Het realistische doel is Europees voetbal halen, het liefst via directe plaatsing mocht dat niet lukken dan hopelijk via de play-offs. Dat is ons de laatste twee jaar ook niet gelukt", vervolgt hij tegenover ESPN.

Trainer Jans wil graag revanche voor de teleurstelling dat Europees voetbal niet is behaald. “Voor mij zit er een litteken dat we het afgelopen seizoen niet hebben gehaald", aldus Jans, die een duidelijk doel voor ogen heeft. “Ik wil Europees voetbal halen, dan zijn we heel tevreden. Bij de eerste vijf eindigen zou top zijn, maar het kan ook via de play-offs of de beker."

Dat zal FC Utrecht dan voor elkaar moeten krijgen zonder de sterkhouders Sam Lammers en Ryan Flamingo. "Dat waren stuk voor stuk goede spelers, dat zie je ook aan de transfers die ze hebben gemaakt", erkent Toornstra. Lammers werd gehuurd van Rangers FC, maar kon door de club niet definitief overgenomen worden. Flamingo maakte deze transferwindow de overstap naar PSV.

Het gat moet opgevuld worden door onder meer Noah Ohio en David Min. Wel is Toornstra vol vertrouwen over de nieuwe spelers. “Ze gaan moeiteloos mee met het spelletje dat we willen spelen", is de middenvelder lyrisch. "Maar het is moeilijk in te schatten. Het zijn niet een-op-een vervangers, maar het eerste beeld is heel positief.”

