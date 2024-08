Uitgaande transfer bijna rond: PSV’er reist af naar Engeland

gaat PSV definitief verlaten, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De jonge spits is momenteel op weg naar Engeland om zijn overstap naar de City Football Group af te ronden. Daarna zal hij voor het Belgische Lommel SK gaan spelen.

Eind vorige maand kwam naar buiten dat Manchester City zich bij PSV had gemeld voor Van Duiven. Destijds deden de Engelsen een bod van ruim twee miljoen euro voor de spits. Voor de Eindhovenaren was dat niet voldoende, want zij willen een bedrag van minimaal drie miljoen euro voor het talent hebben. Nu de ploegen daarover hebben onderhandeld, kan de transfer worden afgerond.

Van Duiven is nu op weg naar Manchester om daar medisch gekeurd te gaan worden. Zodra de aanvaller daar doorheen is, zullen de andere formaliteiten worden afgerond. De negentienjarige rechtspoot heeft hiervoor toestemming gekregen van PSV, waardoor de transfer slechts een kwestie van tijd lijkt. Zodra deze is afgerond, zal de spits aansluiten bij Lommel SK, een andere club van de City Football Group. In Eindhoven lag Van Duiven nog vast tot medio 2026.

Hoewel Van Duiven de jeugdopleiding van PSV doorliep, wist hij nooit zijn debuut te maken in het eerste elftal. Namens Jong PSV is hij wel tot 48 duels gekomen. Daarin was hij 21 keer trefzeker en leverde hij vier assists. Het afgelopen halfjaar werd de spits verhuurd aan Almere City, maar in veertien duels was hij niet betrokken bij doelpunten.

