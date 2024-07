Eerste bod op Van Duiven te weinig: Elfrink weet minimale bedrag dat PSV wil incasseren

PSV is niet akkoord gegaan met het eerste bod van Manchester City (City Football Group) op . De eerste bieding was een ‘bedrag met zeven cijfers’. Rik Elfrink weet dat de Eindhovenaren minimaal drie tot 3,5 miljoen euro willen vangen voor de talentvolle spits.

Het ging in eerste instantie om een bod van iets meer dan twee miljoen euro, waarbij de nodige bonussen zaten. Van Duiven, die nog een contract van twee jaar heeft bij PSV, zou dan onder contract komen te staan bij City. Het plan was echter om de negentienjarige spits direct te stallen bij Lommel, dat eveneens onderdeel is van de City Football Group.

Bij de Eindhovenaren heeft Van Duiven geen perspectief op speeltijd, dus zou hij wel oren hebben naar een transfer. Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad, weet echter dat ‘PSV zeker nog niet akkoord is met de City Group’. Het steenrijke bedrijf zou meer moeten betalen, omdat Van Duiven een bedrag van tussen de drie en 3,5 miljoen euro moet opleveren.

Dat bedrag is volgens de journalist vanmiddag nog niet geboden. Ook zou er een andere partij geïnteresseerd zijn in Van Duiven, waardoor Manchester City dus concurrentie heeft. Eerder kwam al naar buiten dat verschillende Keuken Kampioen Divisie-clubs en Heracles Almelo gecharmeerd zijn van de negentienjarige aanvaller.

De negentienjarige Van Duiven speelde nog geen enkele officiële wedstrijd voor PSV. Wel kwam hij al 48 keer uit voor Jong PSV (21 doelpunten) en zat hij driemaal bij de wedstrijdselectie van PSV 1. In de tweede seizoenshelft van 2023/24 werd hij gestald bij Almere City, waarvoor hij 14 keer in actie kwam (0 goals).