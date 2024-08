Driessen zet grote vraagtekens bij Ajax-plan: 'Ik begrijp niet wat ze met hem willen'

Valentijn Driessen begrijpt niet dat Ajax alles in het werk stelt om deze zomer aan de selectie van trainer Francesco Farioli toe te voegen. In een video-item van De Telegraaf stelt de chef voetbal van de ochtendkrant dat , de huidige stand-in achter eerste spits , veel geschikter is voor die rol.

Omdat Brobbey vanwege zijn EK-deelname met het Nederlands elftal deze zomer later aansloot bij de selectie van Farioli, kreeg Akpom in de eerste weken van het seizoen volop speelminuten. Donderdagavond betaalde zich dat dubbel en dwars uit: de Engelsman was met drie treffers één van de hoofdrolspelers in de 1-4 zege op Jagiellonia Bielystok in de play-offs van de Europa League, waardoor deelname aan het hoofdtoernooi de Amsterdammers nauwelijks meer kan ontgaan.

Desondanks is technisch directeur Alex Kroes nog altijd druk doende om Weghorst los te weken bij Championship-club Burnley. "Ik weet echt niet wat Ajax met Weghorst wil, als ze hem niet als eerste spits halen", zegt Driessen. "Kijk: haal je hem als eerste spits, dan begrijp ik het wel. Want hij kan gewoon als eerste spits bij Ajax, dan maakt hij er zo 25 tot 30. Zeker in de Eredivisie, waar Jan van den Bergh (NAC Breda, red.) ook matchwinner kan worden. Dan wordt Weghorst het zeker."

"Maar hij (Weghorst, red.) en Brobbey samen, dat zie ik niet voor me", vervolgt Driessen. "Wim Kieft zei vorige week al, terecht vond ik, dat Akpom veel beter als stand-in voor Brobbey past dan Akpom." Op één vlak zou de journalist echter wél kunnen begrijpen als de Amsterdammers de Oranje-international alsnog binnen zouden halen: "Voor zijn professionaliteit kun je hem wel gebruiken. Daar hebben ze natuurlijk als voorbeeld Dusan Tadic, die nam alles en iedereen mee. En dat is Weghorst ook wel", besluit Driessen.

