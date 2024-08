Vink raadt Ajax gewenste transfer af: 'Waarom iemand halen die zó op de deur gaat lopen kloppen?'

Marciano Vink is nog altijd van mening dat Ajax zich niet moet gaan versterken met . De boomlange spits wordt nog altijd gelinkt aan een overgang naar de Amsterdammers, maar daar zou Ajax dus niet aan moeten beginnen. Bovendien had Chuba Akpom donderdagavond een glansrol met zijn hattrick tegen Jagiellonia Bialystok.

"Ik heb geen idee wat ze willen", begint Marciano Vink bij Voetbalpraat op ESPN over de spitspositie van Ajax. "Ik heb wel eens eerder gezegd: Weghorst is geen tweede spits. Hij is geen back-up. Ik neem aan dat Brobbey nog steeds de beoogde eerste spits is. Met al zijn fysieke ongemakken die hij nu nog heeft, want hij speelt nog steeds geen hele wedstrijden.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax gaat Weghorst niet kopen bij vertrek van Akpom: 'Hij heeft geen cent te besteden'

Met het gegeven dat Brobbey gezien wordt als eerste spits vindt Vink het niet verstandig dat Ajax Weghorst haalt. “Je hebt het toen met Dolberg en Huntelaar gezien. Ik weet niet of Weghorst zich zou kunnen schikken in een rol vanaf de bank. Hij is toch iemand die de aandacht wil hebben. Als Brobbey eerste spits is, waarom zou je dan een spits halen die zó op de deur gaat lopen kloppen? Niet alleen met zijn eigen spel, maar ook met aandacht", aldus de analist.

LEES OOK: Ajax zet ondanks twijfels vol in op aanwinst: 'Ik kan me niet voorstellen dat hij niet meer komt'

Het gaat vaak over de mentaliteit van Weghorst, maar dat is volgens Vink geen geldige reden om de spits binnen te hengelen. Al gaf doelman Remko Pasveer eerder deze zomer wel te kennen dat de mentaliteit van Weghorst ‘precies is wat Ajax nodig heeft'. "Je hebt Rugani, Henderson en Berghuis al", pareert Vink. "Hoeveel topsportmentaliteit wil je er nog bij proppen? Ze moeten kijken wat goed is voor Brobbey. Tuurlijk is concurrentie goed en natuurlijk moet je dat als spits ook voelen, maar je hebt ook verschillende types. Ik vind Akpom niet eens zo’n hele verkeerde tweede spits.”

LEES OOK: Van der Gijp lacht nu al om mogelijke Ajax-transfer: 'Hij denkt Ajax uit de crisis te halen'

“Vanavond (donderdag, red.) heeft toch aangetoond dat de prioriteit van Ajax moet liggen op creativiteit op het middenveld”, haakt Sjors Blaauw in. “In de Eredivisie kun je met Brobbey en Akpom wel veel potten breken. Je kunt twee kanten op. Akpom heeft vorig jaar aangetoond niet vervelend te zijn als hij niet speelt, in ieder geval niet naar buiten toe. Je moet kijken naar wat dit elftal nodig heeft. Op het middenveld heb je alleen Berghuis die de creativiteit in zijn linkervoet heeft. Op die positie heb je als Ajax echt een impuls nodig. Stel Berghuis valt weg of een elftal weet hem te neutraliseren, dan heb je een probleem. Je hebt niet de ruil Weghorst-Akpom nodig denk ik.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Juventus-fans zeggen vrijwel allemaal hetzelfde na vertrek Rugani naar Ajax

De fans van Juventus laten aan de fans van Ajax weten wat ze kunnen verwachten van Daniele Rugani.