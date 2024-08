Van Persie verschaft duidelijkheid over ‘revolutionaire ingreep’: ‘Een logisch en eerlijk verhaal’

Robin van Persie kiest bij sc Heerenveen niet voor een vaste eerste keeper, maar wil niet spreken van rouleren. Volgens de kersverse oefenmeester van de Friese club heeft dat meer te maken met het bieden van perspectief. Zowel als zullen komend seizoen dus veelvuldig hun opwachting maken.

“Laat ik vooropstellen dat alle keepers het goed hebben gedaan en het goed doen”, aldus de oefenmeester in gesprek met Voetbal International. “Het vertrekpunt bij de keuzes die we maken is altijd de speelwijze. Uit de selectie van spelers die we hebben, kiezen we de spelers die in onze ogen het beste bij de speelwijze passen. Dit kunnen ze laten zien op trainingen en tijdens wedstrijden. Dit geldt voor álle spelers. En dus ook voor de keepers.”

LEES OOK: Van Persie onder indruk van eigen ‘Kanté’: ‘Waren het snel eens dat dit een topper is’

Volgens Van Persie komen zowel Noppert als Van der Hart in aanmerking om te spelen. “De beoordeling wie er speelt, bekijken we iedere week wie er het beste presteert tijdens de trainingen en wedstrijden, op basis van de taken die worden gevraagd vanuit de speelwijze”, verduidelijkt Van Persie. “Net zoals wij dat bij iedere positie doen. Dit is in onze ogen een logisch, eerlijk en duidelijk verhaal.'

LEES OOK: Van Persie gaat enorm risico nemen: 'Ik zie de krantenkoppen al voor me'

Zondag beleeft Van Persie zijn vuurdoop als trainer van sc Heerenveen met een uitwedstrijd tegen Ajax. Wie er dan onder de lat zal staan bij de Friezen is vooralsnog niet bekend. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 16.45 uur.

