Vermoedelijke opstelling Feyenoord: laat Priske Beelen terugkeren in de basis tegen Sparta Rotterdam?

Feyenoord wil zondagmiddag de goede lijn die is ingezet tegen PEC Zwolle (1-5 winst) doorzetten. De ploeg van trainer Brian Priske neemt het om 14.30 uur in de Rotterdamse derby op tegen Sparta Rotterdam. Volgens het Algemeen Dagblad houdt de Deense oefenmeester vast aan de 4-3-3-opstelling en keert terug in de basis.

De centrale verdediger maakte tegen PEC Zwolle halverwege de wedstrijd zijn rentree, nadat hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen Willem II afhaakte met een blessure tijdens de warming-up. Achterin kan Priske nog niet beschikken over de nog altijd geblesseerde Gernot Trauner en de langdurig geblesseerde Quilindschy Hartman. De rest van de achterhoede wordt dan ook gevormd door Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Laatstgenoemde debuteerde vorige week voor Feyenoord en wist gelijk een assist te leveren.

Het middenveld bestaat net als tegen PEC Zwolle uit Antoni Milambo, Ramiz Zerrouki en Quinten Timber. Dat betekent dat de talentvolle Gjivaj Zechiël, die in de voorbereiding een uitstekende indruk achterliet, wederom genoeg zal moeten nemen met een plek op de bank.

Ook de voorhoede van Feyenoord zal op Het Kasteel ongewijzigd zijn. Priske kiest dus wederom voor Calvin Stengs, Santiago Giménez en Igor Paixão. Voor de Mexicaanse spits bestaat de nodige interesse, maar vooralsnog is hij gewoon een Feyenoorder. Zowel de club als de speler sloegen afgelopen week een aanbod van Nottingham Forest af. Voor Stengs wordt het zijn tweede basisplaats sinds zijn geklapte transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC.

Nieuweling Ibrahim Osman kan nog altijd niet spelen voor Feyenoord. De Ghanese buitenspeler is nog altijd in afwachting van zijn gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid die door de autoriteiten moet worden afgegeven. Jeyland Mitchell, een andere aanwinst van de Rotterdammers, zit mogelijk voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Dit gaf Priske aan op de persconferentie voorafgaand aan het duel.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Paixão

Vermoedelijke opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Reith, Quintero, Eerdhuijzen, Van der Kust; Baas, Verschueren, Clement; Neghli, Lauritsen, Nassoh

